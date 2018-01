Facebook passa a usar inteligência artificial para traduzir textos - Link - Estadão

REUTERS/Stephen Lam/File Photo Facebook está usando desde a última quinta-feira, 3, inteligência artificial para traduzir textos

Desde a última quinta-feira, 3, todas as traduções automáticas do Facebook estão sendo processadas por inteligência artificial. Segundo uma publicação da companhia, diariamente são traduzidos quase 4,5 bilhões de textos na rede social, e, até então, o Facebook usava um mecanismo mais simples de tradução, baseado em frases modelo.

De acordo com a empresa, traduzir conteúdo para seus 2 bilhões de usuários é uma tarefa complexa, já que é necessário considerar contexto, gírias, erros de digitação e abreviações nas frases. O novo sistema promete ajudar nisso, já que ele vai considerar frases inteiras na sua análise, enquanto o antigo método olhava apenas para palavras e pequenas frases.

O novo tradutor vai usar um tipo de aprendizado de máquina com uma rede de memória de longo prazo. De acordo com a companhia, o sistema já garantiu um aumento de 11% na média de tradução do Facebook na avaliação BLUE — uma métrica largamente utilizada para julgar a precisão de traduções feitas por máquinas. “Todos os idiomas tiveram um desempenho melhor agora do que no sistema baseado em frases”, disse o Facebook em comunicado.

O Facebook também explica que quando uma palavra de uma frase não tiver uma tradução direta, a rede neural artificial vai deixar um espaço em branco na frase e vai consultar um “dicionário interno” da rede social. Assim, abreviações como “tmrw” — do inglês “tomorrow” — serão traduzidas corretamente para “amanhã”.