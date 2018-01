Facebook passará a enviar e-mails criptografados aos usuários - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

O Facebook anunciou hoje que passará a usar criptografia PGP nos e-mails que envia aos usuários da rede social. Com isso, apenas as pessoas que tiverem o número da chave da mensagem poderão acessar os dados enviados.

Tendo as chaves da criptografia em mãos, o usuário pode optar por não habilitar a ferramenta de segurança oferecida pelo Facebook ou até mesmo compartilhá-la com outras pessoas. Com a possibilidade de compartilhamento, a rede de Mark Zuckerberg pretende oferecer uma conversa mais segura entre usuários.

“É muito importante para nós que as pessoas que usam o Facebook sintam-se seguras e possam confiar que sua conexão conosco é segura; é por isso que executamos conexões HTTPS em nosso site e oferecemos um site na rede Tor para pessoas que querem desfrutar de garantias de segurança além dos oferecidos pelo HTTPS”, disse a empresa em um post no blog oficial.

O sistema PGP — sigla de Pretty Good Privacy — é um dos mais populares do mundo. Ele cria duas chaves: uma pública e uma secreta. Esta última fica apenas em poder do usuário, tendo apenas ele a capacidade de descriptografar arquivos, e-mails e conversas.

Para habilitar o sistema de segurança, basta acessar a página criada pelo Facebook e instalar os arquivos e ferramentas necessárias.