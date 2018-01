Facebook pede que usuários fiquem alertas - Link - Estadão

Após ataque e série de spams com conteúdos de pornografia e violência, a rede social se pronuncia e pede que usuário se mantenham alertas

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, durante conferência de desenvolvedores em setembro. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

BERLIM – Uma onda recente de spam que encheu as páginas de usuários do Facebook com imagens contendo sexo e violência quase que acabou totalmente, mas a rede social disse nesta quarta-feira, 16, que as pessoas precisam continuar vigilantes para impedir que suas contas sejam hackeadas.

Segundo comunicado publicado pela agência de notícias DAPD, O Facebook na Alemanha afirmou que o último ataque enganou usuários ao colar e executar um JavaScript malicioso na barra URL do browser, explorando uma vulnerabilidade do navegador que fez com que eles, involuntariamente, compartilhassem aquele conteúdo danoso.

“Nossa equipe respondeu rapidamente e conseguimos eliminar a maioria do spam causado por este ataque”, disse o comunicado. “Estamos agora trabalhando para apurar nossos sistemas para melhor nos defender de ataques semelhantes no futuro.”

De acordo com o site, nenhum dado de usuário ou contas foram comprometidas durante o ataque. O Facebook disse que construiu mecanismos para rapidamente fechar as páginas maliciosas e contas que tentem explorar a vulnerabilidade.

