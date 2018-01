Facebook perde força; mas segue crescendo - Link - Estadão

??? Rede social registra queda de usuários nos EUA e no Canadá; mas segue avançando no mundo, com o Brasil puxando o crescimento

WASHINGTON – O Facebook está perdendo força nos Estados Unidos e no Canadá, mas segue crescendo em nível global graças ao avanço na América Latina e nos países emergentes, com o Brasil puxando o crescimento.

O País registrou os melhores resultados na América Latina, passando de 17,1 milhões de usuários em abril para 19 milhões de usuários em maio.

Nos EUA, ao menos 6 milhões de usuários deixaram a rede social no mês passado. Dessa forma, a nação onde surgiu a empresa passou de 155,2 milhões para 149,4 milhões de adeptos, detalha os dados do site especializado Inside Facebook.

No mundo, a rede social continua conquistando adesões, embora em ritmo de crescimento inferior ao de 2010. A mudança na velocidade da curva de crescimento fará o fundador, Mark Zuckerberg, esperar mais do que previa para anunciar os 700 milhões de usuários.

Outro país da América Latina que registra crescimento é o México, que saltou de 23,7 milhões para 25,6 milhões usários, assim como a Argentina e a Colômbia, onde também cresce a popularidade do serviço. Fora da América Latina, o país com maior peso é a Índia, nação que cresceu de 24,9 milhões de usuários para 26,6 milhões no último mês.

O ritmo de crescimento da rede social em 2010 em nível global era de 20 milhões de usuários novos ao mês, um número que diminuiu caiu para os 11,8 milhões em maio.

Para os analistas, a queda se deve à perda de usuários nos mercados-chaves como os EUA e Canadá, além de o número de usuários potenciais estar próximo do teto. Outra causa é o surgimento de redes sociais nacionais, fenômeno que prejudicou o Facebook em alguns países como a Rússia, onde perdeu 100 mil usuários.

