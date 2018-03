REUTERS/Beck Diefenbach Muitos republicanos e democratas exigiram na segunda-feira 19 que Mark Zuckerberg, dono do Facebook, vá ao Congresso dos EUA se explicar

A divulgação do vazamento de dados de 50 milhões de usuários do Facebook para uma empresa de análise que trabalhou para a campanha do presidente americano, Donald Trump, fez as ações da companhia despencarem. Com a queda, o Facebook perdeu US$ 36 bilhões de valor de mercado. Foi o maior recuo diário da empresa de tecnologia desde março de 2014.

A pressão política sobre a empresa também aumentou. Muitos republicanos e democratas exigiram na segunda-feira 19 que Mark Zuckerberg, dono do Facebook, vá ao Congresso dos EUA se explicar. Em 2016, a empresa Cambridge Analytica utilizou informações pessoais de usuários para a elaborar estratégias para a campanha de Trump.

O senador republicano John Neely Kennedy e a democrata Amy Klobuchar exigiram em uma carta ao presidente do Comitê do Judiciário do Senado, o republicano Charles Grassley, que Zuckerberg deponha no Congresso. De acordo com a Comissão Federal Eleitoral, a Cambridge Analytica recebeu US$ 5,9 milhões da campanha de Trump.













Facebook perde US$ 36 bi após vazamento de dados

O chefe de segurança de informação do Facebook, Alex Stamos, deixará a empresa após desentendimentos sobre como a rede social deve lidar com sua responsabilidade na divulgação de informações falsas.