Facebook pode contagiar emoções entre pessoas; diz estudo - Link - Estadão

LOS ANGELES – Um estudo divulgado nesta quarta-feira e realizado por pesquisadores das universidades de Yale e de San Diego afirma que o Facebook não é apenas uma rede social que conecta pessoas, mas também é uma ferramenta capaz de contagiar as emoções.

O artigo publicado na revista científica PLOS ONE foi feito em parceria com os funcionários do Facebook. Ele tomou como referência mensagens de milhões de usuários da rede social e os relacionou com dados meteorológicos por cidades. Os resultados mostraram que nos dias de chuva o número de publicações no Facebook com expressões positivas cai 1,19%, e as mensagens negativas aumentam em 1,16%.

“Embora os efeitos sejam pequenos, o seu significado estatístico é o que importa”, constataram os autores do estudo intitulado Detecting Emotional Contagion in Massive Social Networks (algo como “Detectando contágio emocional em redes sociais de massa”).

A análise foi um passo além e revisou o impacto que essas publicações tinham no Facebook na rede de contatos dos usuários e achou que “por cada pessoa afetada diretamente, a chuva altera a expressão emocional de entre uma e duas pessoas mais”, mesmo que faça bom tempo no lugar onde mora.

O estudo determinou que as emoções positivas se amplificam mais facilmente que as negativas através do Facebook, e que estas são especialmente contagiosas em períodos de férias e fins de semana, especialmente em datas como Natal, Ano Novo, São Valentim, 4 de julho (festa da Independência dos Estados Unidos) e Ação de Graças.

