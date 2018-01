Facebook pode piorar crise de asma; dizem médicos - Link - Estadão

Médicos italianos estão afirmando que o Facebook pode iniciar ataques de asma em usuários suscetíveis à doença. Gennaro D’Amato e seus colegas estão tratando um garoto de 18 anos que começou a enfrentar a doença depois de logar na rede social e ver uma enorme quantidade de amigos homens na lista de amigos de sua ex-namorada.

Desde então, ele vem tomando dois remédios para controlar as crises. Quando sua namorada deu o fora — e, pior, deixou de ser sua amiga no Facebook — o caso piorou ainda mais. Com um novo nickname, o jovem adicionou novamente a menina, mas o stress de vê-la ligada a tantos homens foi demais para ele.

“Cada vez vê isso, ele fica com a capacidade pulmonar reduzida, com dificuldades para respirar. Isso aconteceu toda vez que ele acessa esse perfil específico”, escreveu D’Amato, do High Specialty Hospital A Cardarelli, em Nápoles. A carta que ele escreveu, assinando juntamente com seus colegas, foi publicado no jornal médico Lancet.

A mãe do garoto decidiu medir seus padrões de respiração antes e depois do Facebook. O resultado foi uma diferença de quase 20%. Depois de consultar um psiquiatra, o menino decidiu abandonar o Facebook. O que acabou com os ataques de asma. Segundo D’Amato, redes sociais podem aumentar o stress psicológico e ser o gatilho de ataques em pacientes deprimidos. No entanto, sua visão não é a única.

“Apenas um caso de estudo não prova nada em um bom trabalho científico. Não devemos demonizar o Facebook”, disse Max Blumberg, psicólogo e pesquisador da Goldsmiths University, em Londres. “Além de tudo, quem resiste em dar uma boa olhada na vida dos ex-parceiros e saber o que eles andam fazendo?”.

