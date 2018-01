Facebook pode ter serviço de transferência de dinheiro - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook tem ao menos o desenho de um sistema de transferência de dinheiro através do aplicativo de mensagens Messenger.

Dois especialistas em computação usaram a ferramenta CyCript, que permite vasculhar e modificar aplicativos no iOS e no Mac OS X, e identificaram o sistema nas linhas de código do Messenger.

Andrew Aude, estudante de Stanford, fez capturas de tela e divulgou sua descoberta pelo Twitter. “Facebook Messenger terá pagamentos P2P no estilo Square Cash“, disse.

O pesquisador de segurança, Jonathan Zdziarski havia identificado o sistema em setembro e divulgou um vídeo mostrando como as transferências funcionariam. Nele, vê-se a possibilidade de cadastrar diferentes cartões.

A evidência do sistema de transferência se encaixa com os últimos movimentos da rede social. Em junho, o Facebook contratou o antigo presidente da empresa de pagamento móvel PayPal, David Marcus. Hoje, o executivo chefia o Messenger.

Em julho, a empresa começou a “empurrar” os usuários do aplicativo do Facebook para o app Messenger, tornando este último na única possibilidade do usuário de trocar mensagens privadas com seus contatos.