Facebook pode virar cidade nos EUA - Link - Estadão

Rede social pode construir cidade própria no Vale do Silício. FOTO: Reuters Rede social pode construir cidade própria no Vale do Silício. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Um terreno adquirido pelo Facebook no Vale do Silício pode se tornar a sede da “Cidade Facebook”. Segundo reportagem da BBC e da revista Silicon Valley Business Journal, a rede social comprou mais de 200 acres na região, além de já possuir terras em Menlo Park, onde a rede social é o maior empregador local.

O Facebook não revelou nenhum plano oficial até agora, mas procurada pela BBC, a empresa disse que a compra do terreno é um investimento no futuro da companhia e de Menlo Park. “Ser um bom vizinho é extremamente importante para nós”, declarou o porta-voz. “Queremos continuar nosso diálogo com a cidade e com os líderes comunitários a respeito das prioridades locais em um futuro próximo.”

Segundo a reportagem, o Facebook acredita que mais do que construir um campus corporativo, a rede social precisa integrá-lo a comunidade.

Em São Francisco e no Vale do Silício, empresas de tecnologia como o Facebook são frequentemente alvo de protestos por serem acusadas de ter gerado impacto no preço dos imóveis da região, tornando difícil para os antigos moradores comprarem suas casas.

A construção da cidade Facebook seria uma forma de atender aos funcionários e ao mesmo tempo tentar dar um retorno para a comunidade dos frutos que a empresa colheu na região.