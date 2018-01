Facebook poderá ter anúncios em vídeo - Link - Estadão

Preço pode chegar a US$ 2,5 milhões diários, segundo informações de fontes anônimas

SÃO PAULO – O Facebook poderá oferecer comerciais em vídeo em seu site. O preço para esse tipo de anúncio pode chegar a US$ 2,5 milhões diários, segundo informações são de duas fontes anônimas ouvidas pela Bloomberg.

Os anúncios teriam 15 segundos e estariam disponíveis para empresas interessadas mais para o fim do ano. A nova ferramenta incentivaria anunciantes a migrarem da televisão convencional para a rede social. O tempo de 15 segundos equivale à duração típica de uma propaganda de TV.

De acordo com as fontes, os anúncios em vídeo apareceriam no feed pessoal e teriam que ser direcionados apenas de acordo com idade e sexo, medida que sugere um cuidado com o uso excessivo de dados dos usuários. Os anúncios apareceriam para no máximo três vezes por dia. Planos de anúncios teriam preços variando entre US$ 1 milhão e US$ 2,5 milhões por dia, de acordo com o tamanho da audiência a ser atingida.

Ainda segundo informações das fontes ouvidas pela Bloomber, o CEO do Facebook Mark Zuckerberg já adiou duas vezes o início da oferta dos anúncios. O motivo seria a intenção de não prejudicar a experiência do usuário na rede social. Os vídeos deverão ser em HD e com recursos fáceis de utilizar.

“Toda noite, entre 88 e 100 milhões de pessoas estão ativamente usando o Facebook durante o horário nobre da televisão nos Estados Unidos”, lembrou a diretora de operações da empresa Sheryl Sandberg durante uma conferência recentemente.

No Brasil, segundo pesquisa recente da ComScore, o Facebook registra mais de 43 milhões de visitantes únicos e é responsável por 92,8% do tempo usado em mídias sociais no País.

A Bloomberg procurou a assessoria da rede social, que não quis comentar o assunto.