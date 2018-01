Facebook preocupa Senado dos EUA - Link - Estadão

Polêmicas em relação à privacidade no Facebook não são novas. A rede social tem uma política liberal em relação aos dados dos usuários — no início do ano, por exemplo, o Facebook chegou a anunciar que disponibilizaria telefones e endereços dos usuários aos desenvolvedores de aplicativos.

As políticas do Facebook despertaram a preocupação dos senadores americanos, que enviaram uma carta à Mark Zuckerberg pedindo informações sobre a política de compartihamento de dados do site.

Para o senador democrata Edward Markey, de Massachusetts, o Facebook precisa ser mais claro sobre a partilha de dados como localização e informações de contato. Mickey é autor de uma lei sobre proteção de dados de crianças.

“O Facebook precisa proteger as informações pessoais de seus usuários para garantir que ele não vire o ‘Fonebook’”, diz Markey em seu site.

Sem citar diretamente o pedido dos parlamentares, o Facebook emitiu um comunidado afirmando que permite que as pessoas compartilhem as informações somente depois de autorizarem os aplicativos à acessá-las. “Esse sistema de permissões foi desenvolvido com a colaboração de vários especialistas em privacidade”.