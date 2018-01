Facebook quer criar canal entre empresas e usuários através de WhatsApp - Link - Estadão

REUTERS

O Facebook está considerando comercializar um recurso para interligar empresas e usuários através do WhatsApp, segundo reportagem da Bloomberg.

Este sistema, chamado de Business-to-Consumer, faria com que empresas e clientes ficassem ligados através do app de conversas WhatsApp. A monetização deste recurso já funciona em outro aplicativo da empresa — o Messenger —, mas ainda de forma limitada e com baixo alcance.

O contato de empresas e clientes através do WhatsApp já é prática comum, mas informal, já que o Facebook nunca cobrou algum tipo de taxa para execução de tal serviço. O diretor financeiro da empresa, David Wehner, disse, durante a conferência da JPMorgan, que esta é uma nova opção para a empresa. ”Nós pensamos que mensagens Business to Consumer tem um bom potencial de negócios para nós. À medida que aprendemos essas coisas, teremos oportunidades de trazer algumas dessas ideias para o WhatsApp, mas isso será mais no longo prazo do que em curto prazo.”

Esta seria a primeira medida com interesses financeiros no WhatsApp após a venda para o Facebook. A empresa de Zuckerberg comprou o aplicativo de mensagens por US$ 22 bilhões e possui quase 1 bilhão de usuários em todo o mundo.