Facebook quer eliminar 'curtir' falso de páginas - Link - Estadão

Segundo a rede social, menos de 1% dos cliques serão comprometidos com o novo sistema de segurança

SÃO PAULO – Na última sexta-feira, 31, o Facebook anunciou um novo sistema que removerá cliques no botão “Curtir” dados em páginas por meio de golpes, ou seja, sem que o usuário tenha tido a intenção de fazê-lo.

FOTO: Karen Bleier/Getty

De acordo com a empresa, será necessário que menos de 1% dos “Curtir” sejam removidos das páginas. Serão eliminados os cliques obtidos com vírus, contas invadidas, de usuários que foram enganados e aqueles que foram comprados.

O usuário comum da rede social clica em “Curtir” em uma página quando se interessa por ela e quer receber suas atualizações em seu feed de notícias.

“Recentemente, aumentamos nossos esforços para remover o Curtir de páginas que podem ter sido conseguidos por meios que violam os termos de uso do Facebook”, disse a rede social em um comunicado.

“Nós sempre tivemos uma proteção contra esse tipo de coisa, mas os nossos sistemas foram atualizados para combater o que for suspeito. Para deixar claro: nós nunca permitimos a compra de ‘curtir’, uma vez que queremos apenas que as pessoas se conectem com páginas e marcas com as quais se conectar.”

De acordo com a rede social, após a identificação da fraude por meio do novo sistema de segurança, tais cliques serão removidos automaticamente.

Além dos “curtir” falsos, no início do mês passado, a empresa já havia admitido que mais de 83 milhões de seus perfis não são reais, o que representa 8,7% do número total. Os falsos perfis se encaixam nas categorias “duplicados”, “classificados incorretamente” e “indesejáveis”.

O Facebook aconselha, no mesmo comunicado, que os usuários denunciem fraudes por uma página na qual podem relatar suspeitas de invasão de conta.