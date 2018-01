Facebook quer facilitar o compartilhamento de links pelo celular - Link - Estadão

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

O Facebook está testando uma nova função no compartilhamento de links pelo aplicativo para smartphones. Ao invés do usuário pegar o link do que deseja compartilhar em outra aba e voltar para compartilhar na rede social, a pessoa poderá clicar no botão “add a link” e buscar, dentro da própria rede social, o link do conteúdo que deseja colocar em seu feed.

Esta nova ferramenta, possivelmente, evitaria uma evasão de audiência e diminuiria o fluxo de pessoas que saem da rede para o Google. Além disso, possibilitaria ao Facebook analisar os assuntos que mais despertam interesse em cada usuário de maneira mais fácil e direta.

Em nota divulgada ao site TechCrunch, a rede social de Zuckerberg confirmou que está testando a função com algumas poucas pessoas nos EUA e que já indexou mais de 1 trilhão de resultados e links em sua ferramenta de busca própria.

Ainda não há previsão de quando a ferramenta ficará disponível para o público em geral.