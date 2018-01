Facebook quer facilitar pagamento móvel - Link - Estadão

Recurso ‘autofill’ preenche com dados do Facebook apps de pagamento móvel, mas para funcionar cliente precisa cadastrar seu número de cartão de crédito na rede social

SÃO PAULO – O serviço de pagamento móvel do Facebook já está em fase final de testes e, ao contrário do que se pensava, não se trata inicialmente de um rival do PayPal, mas, sim, de uma solução criada em parceria com o sistema de pagamento pela internet e outras empresas, como a Stripe e Braintree.

Imagem da tela de um aplicativo de pagamento com o sistema vazou no Twitter. FOTO:Reprodução

Segundo o site TechCrunch, a empresa desenvolveu um recursos de autopreenchimento de dados, chamado “autofill”, para ser usado em aplicativos de pagamento móvel e permitir que seus usuários possam pagar uma conta com mais agilidade, usando apenas o seu login na rede social. Para isso ser possível, porém, o cliente precisa estar disposto a cadastrar mais um dado pessoal em seu perfil: o número do seu cartão de crédito.

Na hora de fazer um pagamento pelo celular, em vez de preencher todos os dados no aplicativo, o cliente teria a opção de clicar no botão “preencher com Facebook”, para que a rede social forneça os dados do comprador, como nome, telefone, endereço e número do cartão de crédito.

O sistema está em testes nos Estados Unidos e ainda não há previsão do seu lançamento comercial tampouco informações se o Facebook manterá a parceria com a PayPal ou entrará na corrida do mercado de pagamentos móveis com uma solução própria.

Quando surgiram os primeiros boatos sobre o sistema de pagamentos do Facebook, em agosto, a rede social declarou que “…continua tendo uma boa relação com o PayPal, e que este produto é apenas uma forma de testar como a empresa pode ajudar seus aplicativos parceiros a oferecer uma experiência de comércio mais simples”.