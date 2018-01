Facebook quer valorizar posts de qualidade"" - Link - Estadão

Novo algoritmo promete ajudar Fan Pages que subirem conteúdo “oportuno e relevante”

SÃO PAULO – O Facebook anunciou que irá valorizar posts “de qualidade” de Fan Pages no feed de notícias dos usuários. Ao mesmo tempo, pretende punir posts ruins, que congestionam o feed de notícias.

A rede social anunciou que criou um algoritmo de ranqueamento que faz com que os usuários vejam os posts mais interessantes das páginas que curtiu. Uma “Página” ou Fan Page é um formato de mural do Facebook usado por empresas, ONGs, ações publicitárias, artistas ou personalidades.

Segundo comunicado no site do Facebook, o novo sistema de ranqueamento usa mais de mil diferentes fatores para a operação. Estes incluem a frequência com que o conteúdo de uma Fan Page é “ocultado” de uma timeline, o quão completo é o perfil de uma Página e se a base de fãs de uma Página é muito parecida com a de outra. O Facebook disse também que continuará a “refinar” o algoritmo, conforme conseguir mais informações dos usuários.

A empresa conduziu uma pesquisa com milhares de usuários para definir o que faz um post de uma Página ser de “alta qualidade”. Entre as perguntas estão: “Esse conteúdo é oportuno e relevante?”; “Esse conteúdo é de uma fonte confiável?”; “Você o compartilharia com amigos ou o recomendaria?” e “Você reclamaria sobre esse conteúdo se o visse em seu Feed de Notícias?”.

O Facebook disse também que durantes os testes o novo sistema ajudou posts “bons” a ter mais “curtir”, comentários e compartilhamentos.