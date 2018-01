Facebook registra IPO e espera US$ 5 bilhões - Link - Estadão

A rede social registrou a sua abertura de ações na Bolsa na tarde desta quarta-feira, 1. Rede tem 845 milhões de usuários

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – O Facebook pretende levantar US$ 5 bilhões de dólares em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo documento apresentado nesta quarta-feira, 1, à SEC, órgão que regula as bolsas de valores nos Estados Unidos.

A maior rede social do mundo — hoje com 845 milhões de usuários, segundo o documento — quer operar no mercado sob o símbolo FB. O número de usuários ativos por dia é de 483 milhões.

Rumores anteriores indicavam que a companhia de Mark Zuckeberg fosse captar US$ 10 bilhões.