Facebook remove evento contra Russomanno - Link - Estadão

Rede social admite que remoção foi ‘indevida’ e já restabeleceu página; site tem corpo jurídico para avaliar questões eleitorais

SÃO PAULO – Na tarde de terça-feira, 2, os responsáveis pelo encontro “Amor sim Russomanno não”, programado para ocorrer em São Paulo nesta sexta-feira, reclamaram que a página do evento no Facebook havia sido removida sem aviso prévio. Eles criaram, então, uma cartilha para que outros usuários criassem eventos do tipo. “O Facebook deleta um evento, juntos nós montamos mil”, escreveram. A reportagem procurou o Facebook na terça-feira, logo após a remoção da página. A resposta chegou no fim da tarde: a rede social assumiu a remoção indevida do conteúdo e avisou que o link já havia sido restabelecido.

“O Facebook está comprometido em ajudar as pessoas a compartilhar conteúdo e tornar o mundo mais aberto e conectado. Recebemos ocasionalmente pedidos oficiais para remover conteúdo ilegal. Revisamos vigorosamente e ativamente todas as solicitações de autoridades, tendo em mente os direitos e a privacidade do usuário. Se necessário, restringiremos o conteúdo, mas da forma mais limitada possível”, informou a rede social por meio de nota.

O Facebook mantém desde o primeiro semestre deste ano uma força-tarefa jurídica para avaliar questões eleitorais. Embora seu escritório no País seja dedicado à área comercial, a rede social resolveu investir no corpo jurídico para avaliar, caso a caso, pedidos de remoção de conteúdo por causa da lei eleitoral.

FOTO: Reprodução

Segundo o Facebook, a remoção ocorreu “provavelmente” por excesso de denúncias. Quando um evento sofre muitas denúncias, ele é removido automaticamente. Quando isso acontece, o responsável pela página costuma ser avisado. No caso do evento “Amor sim Russomanno não”, os responsáveis dizem não ter recebido nenhum aviso. Os termos do Facebook dizem que o aviso pode ocorrer ou não.

Há algumas opções que explicam a remoção. Os responsáveis podem ter enviado os links para muitas pessoas, o que fez o processo automático do Facebook classificar o evento como spam; ou os robôs interpretaram uma grande quantidade de denúncias como se a página fosse ofensiva.

Neste caso, se as denúncias partiram de alguém que tem o mesmo nome descrito no evento — com o nome Russomanno, por exemplo — a remoção ocorre mais rapidamente, já que o Facebook tem um procedimento automático de remoção em casos de bullying e ofensas do tipo.

Há, entretanto, um procedimento para recuperar o conteúdo removido. Só que não há prazo para o restabelecimento da página — mesmo que a remoção tenha sido indevida, o Facebook não estabelece nenhuma garantia de prazo para que o conteúdo volte ao ar. Ou seja, em caso de um evento com data marcada para acontecer, um procedimento do tipo poderia inviabilizar a divulgação.

O procedimento de remoção é processado automaticamente, na própria plataforma do Facebook. Normalmente não há envolvimento da equipe brasileira, mas o cenário mudou com a chegada da rede social no Brasil — e com a chegada das eleições.

O Google enfrentou uma série de processos judiciais por se recusar a remover conteúdo de suas plataformas durante as eleições. O caso mais grave foi a prisão do presidente da empesa no Brasil, Fábio Coelho, pela negativa do Google em remover um vídeo de um candidato à prefeitura de Campo Grande (MS).