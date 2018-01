Facebook remove opção de 'sumiço' de usuário - Link - Estadão

Sem a opção, a rede torna impossível que usuários não apareçam em resultados de busca

SÃO PAULO – Nesta quinta-feira, 10, o Facebook anunciou que eliminará uma das opções mais importantes do sistema de privacidade do usuário. Nas próximas semanas, o recurso que impede o usuário de ser localizado pela ferramenta de busca da rede será desativado.

Em dezembro passado, quem não tinha a opção marcada já teve a opção eliminada das suas configurações. Isso significa que a mudança recém-anunciada só deve afetar aqueles que haviam selecionado a opção “Quem pode procurar sua linha do tempo pelo nome?” antes deste período.

Michael Richter, chefe de privacidade do Facebook, considera que os afetados tratam-se de “uma pequena porcentagem de pessoas” – é bom lembrar que a rede conta hoje com 1,2 bilhão de usuários e que, assim, 1% dos usuários equivale a 12 milhões de pessoas, o mesmo que a população da cidade de São Paulo – que serão notificados sobre o desligamento da alternativa de proteção por estar “obsoleta”.

“Esteja você usando ou não essa configuração, a melhor forma de controlar o que as pessoas podem descobrir sobre você no Facebook é escolher quem pode ver os itens que você compartilha”, disse Richter.

Segundo o Facebook, embora a opção protegesse os perfis de aparecer em buscas, não impedia que outros usuários desconhecidos pudessem acessar sua conta após clicarem em seu nome quando aparecesse na timeline de algum amigo em comum.

Como se esconder?

Esqueça, não há mais como “se esconder”. Seu perfil sempre vai aparecer nos resultados de quem buscar pelo seu nome ou e-mail. Há, ao menos, a possibilidade de não mostrar fotos, atualizações e outras coisas do que já foi publicado na sua linha do tempo.

Primeiro, limite a visibilidade do que é publicado no seu perfil somente a seus amigos. Clique no segundo item da direita para esquerda no menu superior (é um cadeado). Depois selecione “Quem pode ver meus itens?” e “Quem pode ver minhas publicações futuras?”. Uma opção mais radical é bloquear usuários indesejados. Basta ir no último item do menu do cadeado, chamado “Como faço para impedir alguém de me incomodar?”, coloque o nome de usuário ou o e-mail e selecione “Bloquear”.

Impedir que posts antigos apareçam

Depois de ter limitado as publicações futuras, é importante também limitar o que já foi publicado. Para isso, clique no menu do cadeado, selecione “Ver mais configurações” (embaixo); na seção “Quem pode ver meus itens?”, edite a opção “Limitar o público para publicações que você compartilhou com amigos de amigos ou Público?”. Clique em “Limitar publicações anteriores”, tornando suas postagens visíveis apenas a amigos.