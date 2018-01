Facebook sai do ar em partes da Europa - Link - Estadão

Problemas técnicos fizeram com que a rede social ficasse fora do ar por cerca de duas horas

O CEO Mark Zuckerberg durante a conferência de desenvolvedores de 2011. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

LONDRES – O Facebook ficou indisponível em alguns países europeus na manhã (horário local) desta quarta-feira, 7, por causa de problemas técnicos.

“Hoje enfrentamos dificuldades técnicas que fizeram o site ficar indisponível para diversos usuários na Europa”, afirmou a maior rede social do mundo. “O problema foi resolvido e todos agora devem ter acesso ao Facebook. Pedimos desculpas pelo inconveniente”, acrescentou.

Alguns usuários foram ao serviço concorrente Twitter para expressar a frustração com a paralisação, que aparentemente durou cerca de duas horas, segundo os comentários no microblog.

O Facebook, que tem cerca de 845 milhões de usuários ativos no mundo, anunciou no mês passado planos para levantar US$ 5 bilhões em uma oferta pública inicial de ações, que deve avaliar a companhia entre US$ 75 bilhões e US$ 100 bilhões.

