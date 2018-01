Facebook sai do ar por cerca de 15 minutos - Link - Estadão

Anna Carolina Papp

Mariana Congo

Queda da rede social gera ‘teoria da conspiração’ entre usuários brasileiros devido à repercussão de protestos no País

SÃO PAULO – O Facebook ficou fora do ar por volta das 22h desta terça-feira, 18, no Brasil e em países como Chile, México, Argentina e Estados Unidos, segundo relato de usuários. Após 15 minutos, a rede social voltou ao ar gradativamente.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

FOTO: Reprodução

A queda do site virou um dos assuntos mais comentados no Twitter e gerou uma hipóteses de “teoria da conspiração” entre usuários brasileiros. Surgiram até hashtags como “culpa da Dilma” e “Dilma, devolve o Facebook”.

Nos últimos dias, o tráfego na rede social tem sido particularmente intenso devido à repercussão dos protestos pelo País contra o aumento da tarifa de ônibus.

“O Facebook caiu e fechou o tempo na Augusta? Tá louco”, tweetou um usuário, se referindo aos conflitos no centro durante a sexta manifestação ocorrida na capital paulista. “Cara, sem zoação. Foi a Dilma mesmo. Ela desativou o Facebook pros brasileiros”, disse outro usuário.

Outros brincavam com a própria causa dos protestos: ”Até o Facebook caiu e o preço das passagens dos ônibus em São Paulo nada. Francamente, viu Haddad?”, disse um usuário.

O FACEBOOK CAIU. MARK ZUCKERBERG ESTÁ MORTO. ELES ESTÃO VINDO. — bárbara (@parbarabenteado) June 19, 2013

A tarifa não caiu, mas o Facebook foi fundo. — Márvio dos Anjos (@marvio) June 19, 2013

Agora que o chat do facebook caiu eu imagino todos os cinco usuários do Google + rindo da nossa cara. — João Carvalho (@assimdisseojoao) June 8, 2013

Dilma quando soube que o Facebook está fora do ar: pic.twitter.com/JTc7j4JqgD — Mãe Vs Filho ™ (@MaeContraFilho) June 19, 2013

Nooooooo Nooooooooooo, no tengo forma de comunicarme al mundo! Messenger volveeeeeeeee #FacebookDown — Lulu Fernandez (@lulufernandezz) June 19, 2013

#Facebook is down! Maybe a Government act? (Facebook caiu.. será manobra do governo?) — Mario Junior (@mariojunior) June 19, 2013

A rede social não confirmou os países afetados pela queda do serviço. Em nota, afirmou: “Ontem à noite, por conta de um problema interno em nossa infraestrutura de rede, nosso site ficou lento ou indisponível por um breve período. No entanto, tudo foi resolvido rapidamente e ele voltou a funcionar 100%. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente.”

Alguns rumores apontam que a instabilidade poderia estar relacionada a alguma atualização de sistema, uma vez que o Facebook realizará um evento para a imprensa nesta quinta-feira, 21, em que pode apresentar algum novo serviço.

Excesso. Nos últimos dias, o tráfego na rede social tem sido particularmente intenso devido à repercussão dos protestos pelo País contra o aumento da tarifa de ônibus. De acordo com monitoramento feito pela empresa Scup, as publicações e compartilhamentos no Facebook, Twitter e YouTube impactaram potencialmente mais de 79 milhões de usuários até a noite desta segunda-feira, 17.

“Facebook vai voltar logo para a organizações dos manifestos. Calma pessoal”, escreveu o grupo ativista Anonymous do Brasil, que por vezes assume a autoria de ataques a certos sites. O grupo negou ter relação com o problema: “Infelizmente o Facebook está fora do ar, não sabemos o motivos e não temos nada a ver com isso”. E aproveitou a oportunidade para convocar usuários às ruas: