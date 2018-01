Facebook se torna maior rede social do País - Link - Estadão

Ibope Nielsen confirmou dados de que a audiência do Facebook superou à do Orkut em agosto; número não inclui acesso por lan houses

SÃO PAULO – O instituto de pesquisas Ibope Nielsen confirmou na sexta-feira, 9, que o Facebook se tornou a rede social mais popular no Brasil no mês de agosto, superando o rival Orkut, do Google, lançado em janeiro 2004 até então o site mais acessado do tipo no País.

O Facebook atingiu 30,9 milhões de usuários únicos em agosto e o Orkut, 29 milhões de acordo com os cálculos do instituto divulgados em comunicado publicado na noite de sexta-feira. O número indica que, no mês, 68,2% dos internautas brasileiros acessaram, de casa ou do trabalho, a rede social criada por Mark Zuckerberg em fevereiro de 2004. Já o Orkut foi usado por 64% dos 45,4 milhões de internautas ativos em agosto que usaram a internet em casa ou no trabalho.

O dado não inclui acessos por lan houses e telecentros, usados por 39% dos internautas em 2010, segundo números do Comitê Gestor da Internet (CGI).

Segundo o instituto de pesquisa, o Twitter também têm crescido e teve 14,2 milhões de usuários ativos em agosto (31,3% dos internautas).

A informação de que o Facebook havia superado o Orkut foi publicada pela revista IstoÉ Dinheiro no fim de semana passado, citando dados preliminares do Ibope Nielsen. Na segunda-feira, porém, o instituto havia negado o número.

Em agosto, o próprio Facebook divulgou que o número de usuários brasileiros era de 25 milhões, o que demonstra um rápido crescimento da audiência no País.

