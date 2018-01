Facebook será cotado na Nasdaq; diz jornal - Link - Estadão

Informação é do The New York Times; sigla FB será o símbolo das suas ações

A nova casa do Facebook

NOVA YORK – O Facebook, a maior rede social do mundo, elegeu o mercado Nasdaq para fazer sua muito aguardada estreia no mercado financeiro e a sigla “FB” será o símbolo das suas ações cotadas em Wall Street, revela nesta quinta-feira, 5, em seu site o jornal The New York Times.

A rede social que conecta 845 milhões de pessoas no mundo optou pelo mercado onde são negociados os papéis de algumas das maiores empresas de tecnologia, como Apple e Google, detalharam as fontes ligadas à companhia ao site.

Comandada por Mark Zuckerberg, a empresa descarta a possibilidade dessa forma de que sua oferta pública de ações (IPO, em inglês) ocorra na Bolsa de Nova York (NYSE), principal concorrente do mercado Nasdaq, em uma estreia especula-se deve ocorrer em maio.

Os documentos apresentados à Comissão da Bolsa de Valores dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) em fevereiro revelaram que o Facebook vai tentar arrecadar US$ 5 bilhões com sua entrada em Wall Street, embora os analistas garantam que esse número pode aumentar para US$ 10 bilhões.

No conjunto de 2011, a rede social que introduziu no cotidiano a simbologia “Eu curti” registrou sólidas receitas de US$ 3,7 bilhões, 88% mais do que em 2010, de modo que seu lucro líquido alcançou US$ 1 bilhão no ano passado, 65% mais anualizado.

/ EFE