Facebook supera audiência do Google - Link - Estadão

O Facebook ultrapassou o Google pela primeira vez como o site mais visitado nos Estados Unidos durante a maior parte de 2010.

A rede social superou o Google.com com 8,9% de todas as visitas dos EUA entre janeiro e novembro de 2010, enquanto que o Google.com ficou em segundo lugar com 7,2% de todas as visitas, de acordo com o serviço de medição online Experian Hitwise.

—-

A chegada do Facebook ao topo mostra o quão rápido cresceu a popularidade do site. Em seis anos, o Facebook se tornou a maior rede social do mundo com cerca de 500 milhões de usuários pelo mundo.

O Google dominou o primeiro lugar como site mais visitado nos EUA em 2008 e 2009. A rede social MySpace, da News Corp, foi o site mais visitado nos EUA em 2007 e ficou em sétimo lugar no último levantamento.

Contudo, quando todas as propriedades do Google são consideradas — como o YouTube e e-mail, por exemplo — o Google ainda é o mais visitado com 9,9 por cento de janeiro a novembro de 2010. O Facebook vem na sequência com os mesmos 8,9%. O Yahoo e todas suas propriedades aparecem em terceiro, com 8,1%.

/ Jennifer Saba (REUTERS)