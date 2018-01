Facebook supera audiência do Orkut - Link - Estadão

Segundo o instituto, no Brasil, o Facebook teve 36,1 milhões de visitantes únicos em dezembro, aumento de 192% em um ano

SÃO PAULO – O que parecia inevitável aconteceu. No mês passado, a audiência do Facebook ultrapassou a do Orkut, de acordo com os números da ComScore divulgados nesta terça-feira, 17. O Brasil era um dos sete países em que o Facebook não era a rede social predominante — restam agora China, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Polônia e Rússia.

Pelos números, o site de Zuckerberg alcançou 36,1 milhões de visitantes únicos neste último mês de 2011. Um ano antes, a audiência era de 12,3 milhões. O crescimento foi de 192% no período.

Já o Orkut deixou de ser líder de audiência nas redes sociais e ficou em segundo lugar com 34,4 milhões de visitantes (alta de 5% em relação a 2010). No geral, a audiência das redes sociais cresceu 12% em um ano. O Tumblr é outro site que liderou a alta. O site passou de 1,3 milhões de visitas para 4 milhões, um salto de 206%.

“O rápido crescimento do Facebook no mercado brasileiro certamente foi uma das evoluções mais interessantes de 2011″, disse Alex Banks, gerente da ComScore para o Brasil.

A avaliação do instituto de medição não leva em conta acessos feitos nem por meio de computadores em lan houses, nem por aparelhos móveis.

A lista de redes sociais mais acessadas é seguida por Windows Live — o MSN –, com 13,3 milhões (alta de 13%); Twitter em 4º com 12,4 milhões (alta de 40%); o jovem Google Plus, que teve em dezembro sua primeira medição no País, com 4,3 milhões; e o LinkedIn, com 3,1 milhões de visitantes únicos. Veja os dados completos na tabela:

Na tabela abaixo, é possível ver o perfil dos usuários do Facebook analisado pela ComScore. A quantidade de homens e de mulheres é quase a mesma. Há cerca de 600 mulheres a mais na rede. As faixas etárias que vão de 15-24 anos e 25-34 representam a maioria dos usuários. Cada uma equivale a cerca de 30% dos usuários. Sobre a distribuição entre os Estados, os paulistas são maioria (34,2%), seguido do Rio de Janeiro (12,9%), Paraná (7,4%) e Minas Gerais (7,1%).

