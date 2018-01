Facebook tem metade dos visitantes do Orkut - Link - Estadão

O Facebook ultrapassou pela primeira vez a metade do visitantes únicos do Orkut no Brasil. A rede social criada em 2004 por Mark Zuckerberg, de 26 anos, atingiu 17,92 milhões de visitantes únicos em fevereiro enquanto o Orkut ficou com 32,41 milhões de visitantes únicos. O número foi divulgado pela ComScore ao Link nesta quarta-feira, 30, e adiantado no boletim do caderno na rádio Estadão ESPN durante a tarde (ouça aqui).

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg. FOTO: Rick Wilking/REUTERS – 09/07/2009

O Facebook havia terminado 2010 com 12,3 milhões visitantes únicos, o que significa que houve um aumento de 45,5% da audiência do site neste ano e de 21,95% apenas em janeiro. A ComScore mede a audiência baseada em usuários com mais de 6 anos que acessam a internet em casa ou no trabalho, um total de 46,23 milhões de pessoas em fevereiro.

Comparada aos seis meses anteriores, a audiência do Facebook no Brasil cresceu 65,7%. Em setembro, o site teve 10,8 milhões de visitantes únicos.

O Orkut também teve crescimento de audiência neste período de acordo com a ComScore, porém, bem menor. Em seis meses a audiência do site subiu 2,85%, passando de 31,5 milhões de visitantes únicos em setembro para 32,4 milhões em fevereiro. Nesse período, o pico de audiência do Orkut foi em janeiro — mês de férias escolares — quando teve 33,11 milhões de visitantes únicos e o Facebook 15 milhões.

Para o vice-presidente para América Latina da ComScore, Alex Banks, o alto crescimento do Facebook nos últimos meses “é prova do (marketing) ‘boca a boca’ do Facebook durante as férias de verão”, disse ao Link por e-mail.

Orkut vs. Facebook. De acordo com o analista José Calazans, do Ibope Nielsen, outro instituto que mede a audiência da internet brasileira, o Facebook continua crescendo muito — “no mesmo patamar do ano passado”, disse ele. O instituto não divulga dados de audiência, mas Calazans afirma que ainda não é possível identificar uma queda no uso do Orkut no Brasil, que continua com audiência estável.

“Em países como Estados Unidos, Inglaterra, Espanha e Alemanha, a rede social dominante antes do Facebook só começou a cair quatro meses depois que o Facebook atingiu a mesma audiência dela”, afirmou em entrevista por telefone. “Há duas possibilidades, ou o Orkut vai cair como ocorreu em outros países, ou o Brasil vai continuar convivendo com duas grandes redes sociais na internet, o que pode acontecer já que o brasileiro é pioneiro em rede social”, disse.

