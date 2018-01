Facebook tem reunião com analistas sobre IPO - Link - Estadão

Empresa se reunirá com analistas dos maiores bancos de Wall Street para discutir sua primeira oferta de ações na bolsa

Facebook espera levantar US$ 5 bilhões com a IPO. FOTO: AP

O Facebook deu mais um passo em direção à sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e chamou analistas de bancos de Wall Street para discutir na semana que vem detalhes do IPO, na sede de Menlo Park, antes de começar as apresentações aos investidores.

A maior rede social do mundo, a caminho do maior IPO que o Vale do Silício já teve, não dará novas informações na reunião com analistas. Em vez isso, mostrará a estratégia, responderá a perguntas sobre as operações da companhia e ajudará os analistas com as finanças do site, disseram duas fontes à Reuters sob a condição de anonimato, pois a reunião tem acesso restrito.

Classificadas como “encontros de due diligence”, essas reuniões pré-roadshow são normais para empresas que estão para estrear em bolsa.

Não está claro quantos analistas foram convidados. Uma fonte disse que devem comparecer representantes de 5 a 10 dos maiores bancos que estão subscrevendo o IPO. Uma segunda fonte informou que analistas da maioria dos bancos que estão ajudando a subscrever a oferta foram convidados para a reunião, marcada para a segunda-feira, 19. As fontes não deram mais detalhes por causa das condições da reunião.

O Facebook apresentou uma lista de 31 bancos como subscritores do IPO, em documentação atualizada apresentada às autoridades regulatórias em 7 de março.

Um porta-voz da companhia se recusou a comentar o assunto.

Fundado por Mark Zuckerberg no dormitório da Universidade de Harvard, o Facebook é a maior rede social do mundo, com mais de 845 milhões de usuários. O plano é levantar US$ 5 bilhões em um IPO que deve avaliar a companhia entre US$ 75 bilhões a US$ 100 bilhões.

