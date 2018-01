Facebook terá alerta de links falsos - Link - Estadão

O Facebook adotou um serviço de alerta para ajudar usuários a não clicarem em links duvidosos na internet, com um sistema de classificação de websites desenvolvido por uma start-up finlandesa.

O novo serviço de alerta da Web of Trust (WOT), empresa sediada em Helsinque, ajudará o Facebook a aprimorar a segurança do site para mais de 500 milhões de usuários, em meio a crescentes preocupações com fraudes, spam e malware na Web.

O software da WOT calcula a reputação de 31 milhões de páginas na internet e atualiza sua classificação duas vezes por hora, com base no feedback de cerca de 20 milhões de usuários.

Com o novo recurso, um avanço para o seu sistema atual de segurança, um clique em um link cujo site tem baixa reputação faz uma mensagem de alerta aparecer. As classificações são baseadas em dados de 20 milhões de usuários e em informações de empresas de segurança que listam sites prejudiciais.

O Facebook se recusou a comentar sobre o volume de ataques de segurança que recebe e os valores do acordo com a WOT não foram revelados.

Os investidores da WOT incluem Michael Widenius, fundador da base de dados de código aberto MySQL. A start-up prevê um equilíbrio financeiro neste verão (do hemisfério norte) no volume de negócios para obter entre 2 milhões de euros (2,8 milhões de dólares) e 3 millhões de euros neste ano, afirmou Vesa Perala, diretor administrativo da WOT.

“Nossa meta é ter 50 milhões de usuários até o fim do ano e 100 milhões de usuários ativos a longo prazo”, disse Perala.

