Facebook terá equipe de desenvolvimento em NY - Link - Estadão

Operação começa no início de 2012; será o primeiro escritório de engenharia da rede social fora da Costa Oeste

O senador Charles Schumer abraça Sheryl Sandberg, chefe de operações do Facebook, próximo ao prefeito de Nova York Michael Bloomberg (à dir.) durante o anúncio do escritório de engenharia da empresa na cidade. FOTOS: Eduardo Munoz/Reuters

SÃO PAULO – O Facebook vai abrir um escritório de engenharia em Nova York, anunciou a empresa nesta sexta-feira, 2. De acordo com uma declaração emitida pela empresa, o escritório será aberto já no começo do ano que vem e a rede social já está aceitando currículos de candidatos.

Mural colocado dentro do novo escritório do Facebook, o primeiro fora da Costa Oeste.

Este será o primeiro escritório de engenharia da rede social fora da Costa Oeste norte-americana. O que atraiu a empresa para a região, segundo os representantes do Facebook, foi o “notável talento técnico” que a região tem a oferecer.

“Mais de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo confiam no Facebook, e mais da metade delas visitam o site todos os dias. Para operar em uma escala tão grande e inovar tão rápido quanto nós, precisamos recrutar os engenheiros mais talentosos do mundo”, disse Mike Schroepfer, diretor de engenharia do Facebook.

“Nova York tem um forte histórico de inovação e é o lar de milhares de pessoas técnicas talentosas, e esperamos que elas nos ajudem a resolver os desafios de design e de construção da próxima geração do Facebook”, completou Schroepfer.

“Estabelecer presença de engenharia fora da Costa Oeste é um grande passo para nós, um que daríamos apenas se encontrássemos a combinação certa de oferta de talentos e apoio da comunidade”, acrescentou a chefe de operações do Facebook Sheryl Sandberg, que se reuniu com Schroepfer, o senador americano Charles Schumer e o prefeito de Nova York Michael Bloomberg logo após o anúncio ter sido feito na sede da empresa em Manhattan.

O novo escritório será dirigido por Serkan Piantino, gerente de engenharia da empresa que já liderou a equipe por trás do Feed de Notícias do Facebook e da infraestrutura da Timeline. Atualmente, ele gerencia os times de engenharia responsáveis pelo Chat e pela área de Mensagens da rede social.