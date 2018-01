Facebook terá tradução simultânea - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook colocou no ar nesta segunda-feira uma ferramenta que vai traduzir simultaneamente tudo o que for postado nas páginas da rede social. O botão ‘Translate’ (ou ‘traduzir’) ficará na mesma área dos comentários e do botão ‘Curtir’, e inicialmente poderá ser usado para traduzir várias línguas para o inglês.

O Facebook usará o tradutor do Bing, buscador da Microsoft, para transformar uma língua em outra.

O serviço ainda está em beta e deve ser liberado aos poucos, embora muitos usuários já pudesse vê-lo durante a noite da última segunda-feira.