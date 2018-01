Facebook testa anúncios em apps de terceiros - Link - Estadão

Empresa quer aumentar o alcance da propaganda e deve lançar uma rede específica para anúncios

SÃO FRANCISCO – O Facebook afirmou na quarta-feira, 22, que está exibindo propagandas de um pequeno número de anunciantes em aplicativos de outras companhias, último sinal de que a empresa está perto de lançar um negócio de anúncios em rede.

O Facebook disse que o teste está atualmente limitado a “alguns” anunciantes e desenvolvedores de aplicativos móveis. “Nossa meta é demonstrar que é possível ter ainda mais alcance por meio do Facebook para anunciantes dentro e fora do Facebook”, disse a empresa em uma publicação em seu blog oficial de negócios.

O Facebook gera grande parte de sua receita por meio de anúncios que aparecem em suas próprias páginas e no aplicativo móvel da rede social. A empresa experimentou oferecer anúncios fora de seu site anteriormente, incluindo um esforço no ano passado no qual se associou com outras redes de anúncios e um experimento com a empresa de jogos Zynga.

As redes de anúncios, que distribuem anúncios online para uma série de sites independentes e aplicativos, costumam dividir uma parte de sua receita com os parceiros.

Vender anúncios que aparecem em aplicativos móveis pode dar uma nova fonte de receita ao Facebook ao expandir a quantidade de publicidade que a empresa vende. No teste atual, o Facebook disse que vai operar efetivamente sua própria rede de anúncios.

/REUTERS