Facebook testa cobrança de mensagem para estranhos - Link - Estadão

Recurso ainda está em fase de teste nos EUA e para poucos usuários da rede social

SÃO PAULO – Tentando impedir que mensagens relevantes não parem na caixa Outros, como se fossem spam, o Facebook anunciou uma possível solução. O método é a cobrança de US$ 1 para cada mensagem que algum usuário desejar enviar direto na Caixa de Entrada de uma pessoa com quem não está conectado.

Atualmente as mensagens que chegam na Caixa de Entrada de um usuário são determinadas de duas maneiras: a social, onde é checada sua conexão com a pessoa, e a algorítmica.

O sistema de mensagens pagas procura corrigir as falhas que o sistema atual oferece, permitindo que pessoas que precisam se falar, mas ainda não estão conectadas, possam utilizar o recurso em casos especiais, sem que a mensagem termine na pasta Outros. Em nota à imprensa, o Facebook reconhece que a pasta ainda é desconhecida por muitos.

O valor baixo, de acordo com o Facebook, foi avaliado como suficiente para inibir o envio de mensagens de spam. O recurso ainda é limitado a poucos usuários nos Estados Unidos.

Você já checou a pasta Outros?

Com essa mudança, o Facebook admitiu que a pasta Outros, que fica ao lado da sua Caixa de Entrada na parte de Mensagens, é quase desconhecida por seus usuários. Inaugurada em 2010, a pasta equivale a sua caixa de spams no e-mail.

Ali estão mensagens de páginas que você segue, de pessoas que não são seus amigos ou então de contatos que você pode escolher colocar ali para incomodar menos.

Meio desconhecida, é possível que ali estejam mensagens importantes que nunca chegaram até você. Já checou?