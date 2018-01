Facebook testa ferramenta para vendas dentro de grupos - Link - Estadão

Opção exibe anúncio de forma mais organizada. FOTO: Reprodução/The Next Web Opção exibe anúncio de forma mais organizada. FOTO: Reprodução/The Next Web

SÃO PAULO – Em breve o seu Facebook pode virar também um grande mural de anúncios de compra e venda de produtos. A rede social está testando uma nova ferramenta para facilitar a venda de produtos dentro de páginas de grupos.

Segundo o site The Next Web, uma opção chamada “Sell Something” (Venda algo, em tradução literal) apareceu para alguns usuários como um dos modos de postagem dentro das páginas de grupos.

Ao clicar no link, a rede social pede algumas informações sobre o anúncio, como o que será vendido, preço, descrição do item, foto e informações sobre a entrega ou retirada do produto.

Ao ser publicado, o anúncio é exibido no formato normal de um post, para que outros usuários comentem, mas com uma melhor organização das informações.

Já está disponível na rede até um link de perguntas e respostas, no qual o Facebook afirma não ter responsabilidade legal pelas vendas realizadas dentro da rede social.

Procurado pelo The Next Web, o Facebook ainda não comentou o assunto.