Facebook testa recurso que permite usuários controlarem o que veem no feed - Link - Estadão

SÃO PAULO – Após algumas mudanças no algoritmo que regula o que é visto no feed, o Facebook está testando uma ferramento para dar mais liberdade aos usuários. De acordo com o site AdWeek, a rede social está testando a possibilidade das pessoas controlarem o que mais desejam ver na página.

Com este novo recurso, o usuário poderia selecionar páginas e outras pessoas que ele deseja ter em destaque no seu feed. Bastaria marcá-los em uma ferramenta especial para isso. Assim, posts mais antigos seriam exibidos de acordo com o que o usuário deseja e não mais pelo algoritmo da rede social.

O Facebook, porém, não confirma a realização dos testes, nem uma possível implementação deste novo recurso. O site AdWeek também não confirma em quais sistemas operacionais os tais testes estão sendo realizados, nem quais usuários já podem usufruir desta atualização. Apenas informam que o recurso está disponível para mobile.