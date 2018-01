Facebook testa transformar áudio em texto no Messenger - Link - Estadão

Transcrição de áudio será feito de forma automática. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Facebook está atualmente testando recurso que transforma mensagens de áudio em texto automaticamente.

A medida visa resolver o problema, bem conhecido principalmente de usuários do WhatsApp e do Messenger, de quem não gosta ou não pode ouvir alguma mensagem de áudio, principalmente pelo celular.

O vice-presidente de mensagens do Facebook disse em um post publicado no seu perfil da rede social estarem fazendo um “pequeno teste” que “ajuda as pessoas a lerem mensagens de voz sem ter que ouvi-las”.

“Nosso plano é de testar esse recurso em uma escala pequena por enquanto e queremos saber o que você acham antes que tornemos a experiência mais amplamente disponível”, disse.