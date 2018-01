Facebook testa um novo botão: 'Querer' - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um técnico descobriu um código no kit de Java para desenvolvedores do Facebook que pode indicar que o Facebook está testando um novo botão: “Want” (ou “Querer”).

Tom Waddington encontrou a tag “fb:want” e ao testá-la se deparou com um botão (já com imagem) e uma mensagem de erro, o que pode significar que a novidade, na verdade se trata de uma experiência em construção.

O botão, que não é citado na lista de botões e plugins sociais do Facebook, se for de fato aplicado no site, deverá funcionar o “Curtir”. Ao clicar no botão “Want”, uma mensagem aparece: “[Nome do usuário] quer isto”. É provável que conforme as pessoas forem clicando essa mensagem passe a constar com números indicando quantos cliques recebeu.

O novo recurso pode servir como complemento para as empresas que usam o Facebook para promover seus produtos e serviços na rede social. Além da possibilidade de “promover” seus posts, é possível que as empresas agora possam oferecer seus itens de comércio no feed de notícias.

Segundo o Los Angeles Times, o botão seria útil para discernir o que os usuários gostam (que pode ser qualquer coisa e sem intenção comercial) e o que querem (com a finalidade de a adquirir).

E você, para o que acha que um botão “Querer” servirá? Comente.