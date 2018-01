Facebook ultrapassa Orkut na Índia - Link - Estadão

Apesar do Orkut não ter feito sucesso nos EUA e na Europa, o Brasil e a Índia aderiram maciçamente à rede social, resistindo ao avanço do Facebook. Até agora. Na Índia, o Facebook teve 21 milhões de visitantes únicos em julho, um aumento de 179% em relação ao ano passado, segundo a comScote. Enquanto isso, o Orkut teve 20 milhões de visitantes únicos, um crescimento de 16% no mesmo período.

No contexto mundial, o Orkut está estagnado. Foram 55 milhões de visitantes únicos em julho, um aumento de apenas 1% em relação ao ano passado. Enqaunto isso, o Facebook cresceu 55%, com 571 milhões de visitantes únicos. O MySpace, que já foi o maior do mundo, caiu 21%, atingindo 98 milhões de visitantes únicos.

Para o Wall Street Journal, o uso do Facebook foi catapultado pela adesão maciça dos usuários mais velhos, além das empresas, como jornais, que permitem que seu conteúdo seja compartilhado dentro da rede social. O Yahoo também está procurando por novas formas de indexar o conteúdo do Facebook a seus sites, inclusive o e-mail. Isso sem falar, claro, dos games sociais, também responsáveis por atrair muitos usários ao site.

Enquanto isso, o Orkut não deu as mesmas possibilidades aos desenvolvedores de game, e nem se integrou aos grandes sites. Mas, mesmo assim, as mudanças no Orkut facilitam o compartilhamento de conteúdo e protegem a privacidade dos usuários, uma vantagem em relação ao Facebook. E, aqui no Brasil, ainda falta muito para o Facebook superar o pioneiro. O Orkut aqui recebeu em julho 29 milhões de visitantes únicos, contra oito milhões do Facebook.

