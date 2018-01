Facebook ultrapassa Twitter no Brasil - Link - Estadão

A Alexa, que rankeia os principais sites do mundo a partir do volume de tráfego, revelou em sua página que o Facebook já superou a popularidade do Twitter no Brasil. O Orkut ainda é a rede social favorita dos brasileiros, e o segundo site mais acessado em todo o país – atrás apenas do Google.

De acordo com o ranking da Alexa, o Facebook ocupa a 17ª posição entre os mais visitados do Brasil, enquanto o Twitter vem pouco atrás, em 19º. Google e Orkut ocupam dois lugares cada, sendo um para a URL brasileira, terminada em .com.br, e outro para a internacional (apenas .com).

O Yahoo, principal concorrente do Google, é apenas o 11º no ranking. O YouTube ocupa o 6º lugar, e a Wikipedia, o 16º. O Live.com, em 5º, também já superou o MSN.com (9º). Confira a lista completa no site da Alexa.