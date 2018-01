Facebook usa usuários como reféns; diz Page - Link - Estadão

O CEO do Google, Larry Page, criticou a postura do Facebook de impedir que os dados dos usuários sejam exportados

Larry Page, CEO do Google, em entrevista à emissora PBS na segunda-feira. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Facebook está “usando seus usuários como reféns”. Foi isso que Larry Page, CEO do Google, disse na segunda-feira, 21, no programa Charlie Rose Show (assista abaixo), da emissora norte-americana PBS. Page acusa a rede social bilionária de restringir demais o compartilhamento de dados, além de não oferecer aos usuários opções suficientes para exportar suas informações pessoais e arquivos para outras redes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

Para Page, o que diferencia Google e Facebook é o uso de informações. O buscador permite que o Facebook use seu banco de dados de usuários para ajudar a encontrar amigos. No entanto, quando o Google pediu para usar os dados dos usuários do Facebook, a empresa de Mark Zuckerberg não concedeu. Para o CEO, a atitude é o mesmo que trair os usuários.

“Os usuários não entendem o que estão fazendo. É permitido adicionar dados, mas não retirá-los. Por isso, só vamos participar do jogo caso eles atuem de forma recíproca. Ainda estamos esperando que isso aconteça”, diz Page. Entretanto, ele diz que, ao contrário do que acontece no Google, é improvável que uma postura de abertura seja adotada em breve nas práticas do site.

O CEO contesta a justificativa do Facebook de que a empresa não compartilha dados por questões de privacidade dos usuários, uma vez que a rede, já com mais de 800 milhões de usuários, compartilha informações com o Yahoo. Page estimou a abertura de capital do Facebook, apesar de se negar a comentá-la ou fazer comparações com o IPO do Google, em 2004.

Veja trecho da entrevista: