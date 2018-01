Facebook vai alertar se alguém usar sua imagem como foto de perfil - Link - Estadão

Facebook Facebook vai enviar notificação quando alguém postar uma foto sua.

O Facebook anunciou nesta terça-feira, 19, que está adotando novas ferramentas com tecnologia de reconhecimento facial para ajudar seus usuários a administrarem melhor sua privacidade na rede. A ideia é que os usuários recebam notificações quando alguém postar fotos suas na rede, mesmo que eles não tenham sido marcados.. Além disso, a empresa lançou uma nova ferramenta para que as pessoas com deficiência visual possam saber quais pessoas estão nas fotos que aparecem no feed do Facebook.

A partir de agora, quando alguém postar uma foto de um usuário que tenha o recurso de reconhecimento facial ativado, o Facebook vai enviar uma notificação para a pessoa, mesmo que ela não tenha sido marcada no registro. Com isso, a pessoa poderá se marcar, desmarcar ou contatar o usuário que postou e pedir pela remoção da imagem. A função só funcionará, no entanto, se a foto estiver visível para o usuário retratado na imagem, já que o Facebook permite que as publicações sejam direcionadas para públicos específicos dentro da rede.

Outro recurso advindo das melhorias no reconhecimento facial é a possibilidade de o usuário ser alertado quando um terceiro usar uma foto sua como foto de perfil. Segundo escreveu Joaquin Quiñonero Candela, diretor de aprendizado de máquina do Facebook, a rede social está adotando este recurso para prevenir que pessoas se passem por outras dentro da plataforma.

A rede social também está fazendo melhorias na sua ferramenta de acessibilidade. Há dois anos, o Facebook utiliza uma ferramenta de texto que descreve as imagens do Feed de Notícias para pessoas com deficiência visual. Com o reconhecimento facial, agora será possível que a ferramenta de leitura de tela fale quem são as pessoas retratadas nas imagens, mesmo quando elas não estiverem marcadas na publicação.

Tecnologia. O Facebook desenvolveu uma tecnologia de análise de pixels das fotografias. Com base nas fotos em que o usuário é marcado, é criado uma sequência numérica chamada de template. Quando vídeos e fotos novos são publicados no sistema, a rede social compara as imagens com os templates prévios para identificar os usuários.

Contudo, o Facebook garante que as pessoas poderam escolher se o sistema poderá ou não reconhecê-las nas fotografias. Nas configurações, haverá um botão único de “ativado/desativado” indicando o recurso de reconhecimento facial.