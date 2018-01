Facebook vai competir com Foursquare - Link - Estadão

A maior rede social do mundo, o Facebook, decidiu investir pesado na geolocalização e deve lançar até o fim do mês um serviço similar ao do Foursquare. No Foursquare, usuários fazem check-ins na rede social a partir de lugares visitados – como praças, parques, bares e discotecas – e através da rede social, identificam seus amigos que estão no mesmo ambiente ou região.

O serviço é fruto de uma parceria entre o Facebook e o site Localeze, que também desenvolveu sistema de geolocalização para o Twitter. O porta-voz do Facebook afirmou ao site Cnet que nos próximos meses serão anunciados novos recursos de localização e integração entre produtos. Já a Localeze disse não poder comentar parcerias, mas que novos projetos relacionados a redes sociais serão anunciados em breve.

A geolocalização no Facebook deve acontecer a partir de mudanças na API, permitindo que outras empresas desenvolvam aplicativos de check-in e coleta de dados geográficos. Uma fonte na empresa ainda confessou que o prazo para entrega da API termina na próxima semana.