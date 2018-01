Facebook vai fazer a alegria dos stalkers - Link - Estadão

O Facebook está testando uma nova funcionalidade que, se tornar-se oficial, vai fazer a alegria dos stalkers — aquelas pessoas obcecadas por acompanhar a vida de gente que nem sabe de sua existência.

A função ‘Subscribe to User’ (‘Assinar o usuário’, mais ou menos) vai permitir que as pessoas ‘assinem’ usuários e recebam notificações a cada ação do usuário dentro da rede — atualização de status, upload de fotos, compartilhamento de links etc.

As informações são do AllFacebook, que depois informou que as pessoas o vão poder assinar amigos e páginas, e receberão notificações sempre que esses amigos postarem links, fotos, atualizações de status e notas (mas não para os cliques no botão ‘Curtir’, por exemplo). O ‘Subscribe to User’ já está sendo testado nos perfis de alguns usuários: