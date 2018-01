Facebook vai usar drones do tamanho de um Boeing para levar internet a todo o planeta - Link - Estadão

Nasa usa modelo 747 para transportar ônibus espaciais. FOTO: Wikimedia Commons Nasa usa modelo 747 para transportar ônibus espaciais. FOTO: Wikimedia Commons

SÃO PAULO – Em março, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, apresentou o Connectivity Lab, um grupo de especialistas em informática, aeronáutica e tecnologia aeroespacial que estão desenvolvendo sistemas para levar internet a todas as partes do planeta. Para isso, eles usarão drones e satélites capazes de transmitir sinais de internet com raios laser infravermelhos.

Um dos líderes deste projeto divulgou em um evento do site Mashable mais detalhes sobre o ambicioso plano do Facebook. E um detalhe chamou a atenção: os drones que serão usados pela rede social terão o tamanho de um Boeing 747.

Segundo o engenheiro responsável pelo projeto, Yael Maguire, esses drones poderão voar por meses ou até mesmo anos seguidos usando energia solar. Eles serão capazes de voar acima de todo o espaço aéreo a uma distância de 18 a 27 quilômetros da superfície, distância maior do que a alcançada por aviões tradicionais.

Ainda não se sabe quando o Facebook colocará o projeto em prática. Maguire disse que a expectativa é iniciar os testes em 2015 nos Estados Unidos. A Índia e outros 21 países na América Latina, Ásia e África são candidatos a receber o projeto. O que não se sabe ainda é como o Facebook vai lidar com a legislação nesses países, que muitas vezes restringe o uso de drones.