Facebook vê crescimento rápido e contratará milhares - Link - Estadão

Diretora de operações do Facebook esteve em Nova York, onde empresa está contratando novos engenheiros

Mural colocado dentro do novo escritório do Facebook, o primeiro fora da Costa Oeste. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

NOVA YORK – O Facebook, que está se preparando para lançar ações em bolsa, afirmou que planeja contratar milhares de empregados no próximo ano para acompanhar seu aguardado rápido crescimento. ”Estamos crescendo rapidamente”, afirmou a diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, em uma conferência com a imprensa.

O Facebook não divulga seus resultados, mas uma fonte com conhecimento no assunto informou à Reuters em setembro que a companhia apresentou, aproximadamente, um lucro líquido de quase US$ 500 milhões na primeira metade do ano e as receitas dobraram para US$ 1,6 bilhão, na comparação com o ano anterior.

Sheryl esteve em Nova York nessa sexta-feira, 2, para anunciar que a companhia iria começar a contratar engenheiros na cidade, onde possui um pequeno escritório na Madison Avenue com cerca de 100 funcionários. A grande maioria dos 3 mil trabalhadores está na sede em Palo Alto, Califórnia, e em um campus em Seattle.

Ela não disse quantos engenheiros serão contratados em Nova York nem revelou quantos trabalhadores a companhia irá contratar no próximo ano.

A expectativa é de que a empresa faça seu IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações) em 2012.

/ REUTERS