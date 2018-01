Facebook veta anúncios em páginas polêmicas - Link - Estadão

Para acalmar anunciantes, páginas e grupos com conteúdo sexual, violento ou impróprio não poderão mais exibir anúncios

SÃO PAULO – Após reclamações de empresas, o Facebook afirmou que não vai mais permitir a exibição de anúncios em páginas e grupos que contenham conteúdo violento ou sexual, a fim de apaziguar anunciantes insatisfeitos que estão sendo associados com material considerado impróprio.

Publicidade é responsável por 85% da receita da rede social. FOTO: Getty Images

A decisão ocorre um mês após várias empresas retirarem seus anúncios da rede social por terem veiculado em páginas que incitavam violência contra mulheres.

Na época, a rede de Zuckerberg afirmou que precisava melhorar seu sistema de identificação e remoção de conteúdo que viola suas políticas – que proíbem usuários de postar conteúdo pornográfico, violento, discursos de ódio ou ameaças.

“A partir de segunda-feira, iremos implementar um novo processo de revisão para determinar quais páginas e grupos podem exibir anúncios ao lado de seu conteúdo”, disse a empresa em comunicado. ”No final da semana, iremos remover os anúncios de todas as páginas e grupos que se enquadrarem nessa nova e mais restritiva lista.”

Uma página que vende produtos para adultos, por exemplo, não poderá mais exibir publicidade. Anteriormente, essa página poderia ter anúncios em seu lado direito, desde que não violasse a proibição de Facebook de mostrar nudez.

Na sexta-feira, o Facebook disse também que precisava evitar situações em que os anúncios são exibidos ao lado de material considerado controverso, mesmo que não viole diretamente os termos de uso da rede social.

“Nosso objetivo é preservar a liberdade de compartilhar no Facebook, mas também proteger as pessoas e as marcas de determinados tipos de conteúdo”, disse a empresa.

Páginas e grupos que que façam referência à violência também não terão publicidade. Um porta-voz do Facebook observou que a política não se aplica às páginas de mídia e a conteúdo noticioso.

Segundo o Facebook, o processo inicial de identificação das páginas e remoção de anúncios seria feito manualmente, mas a empresa irá criar um sistema automatizado para fazer o trabalho nas próximas semanas.

Anunciantes. Não é difícil entender por que a rede social está tão preocupada em acalmar anunciantes: a publicidade é responsável por cerca de 85% de sua receita. O Facebook afirmou que as mudanças não teriam um impacto significativo sobre seus negócios.

A decisão vem, ao menos parcialmente, como resposta à emissora britânica BSkyB e à varejista Marks and Spencer (M&S), que suspenderam parte de sua publicidade na plataforma pelo receio de que seus anúncios aparecessem em páginas com conteúdo impróprio.

De acordo com a BBC, o Facebook vem tentando apaziguar a questão com os dois clientes após as empresas terem demonstrado insatisfação quando seus anúncios apareceram em uma página chamada “cute and gay boys”, com imagens de meninos adolescentes.

“A Marks & Spencer não tolera qualquer uso ou posicionamento inapropriado de sua marca e tem políticas muito claras que regem a maneira como nossa marca é usada. Qualquer sugestão de que essas políticas não estão sendo respeitadas é levada muito a sério”, disse um porta-voz da empresa.