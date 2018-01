Facebook volta atrás para novo visual do feed de notícias - Link - Estadão

SÃO PAULO – Há cerca de um ano, o Facebook mostrou ao mundo uma revolução visual no feed de notícias de seus usuários, com fotos gigantes e uma barra de ferramentas lateral bastante dinâmica – que não agradou a maioria do 1 bilhão de pessoas que usa o site todos os meses. Nesta quinta-feira, a rede social voltou atrás e divulgou o novo layout do feed de notícias.

À primeira vista, a nova cara da página mais usada no Facebook parece apenas uma evolução do layout que muitos já usam hoje em dia. Entre as principais mudanças, pode-se notar que agora cada atualização se insere em um pequeno cartão, e o fundo branco dá lugar a um fundo azul para contraste.

Outra função que ganhou destaque foi a busca, com direito ao uso da Graph Search, que, na versão em inglês, permitirá aos usuários pesquisar por coisas como “amigos de amigos que estão solteiros”.

“As pessoas não gostam muito quando mudamos os móveis por aí, porque isso atrapalha a memória e o fluxo cerebral delas”, diz Greg Marra, um dos designers que comandaram a mudança. “Você não precisa reaprender nada. Esse foi um dos nossos principais motes para essa implementação”, explica ele ao site americano The Verge.