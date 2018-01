Facebook x Orkut x Twitter x Google Plus - Link - Estadão

Empresas de medição discordam sobre qual a maior rede social no Brasil; Facebook muda e se aproxima ainda mais de Google+

SÃO PAULO – O Facebook é a maior rede social do mundo. Mas, no Brasil, o Orkut domina. Ou dominava. Não dá para se dizer ao certo. Há uma semana, o Ibope Nielsen anunciou que, em agosto, o Facebook atingiu 30,9 milhões de visitantes únicos brasileiros e desbancou o Orkut –com 29 milhões – da posição de maior rede social do País.

Na sexta-feira, 16, a comScore publicou seus próprios números e colocou o Orkut, com 37,1 milhões de visitantes únicos, de volta ao topo – contra 28,5 milhões do Facebook. A disparidade de resultados pode ser explicada pela metodologia que cada empresa de medição adota, com análise e projeção dos dados de acessos vindos de medidores instalados em amostras da população.

Segundo dados oficiais, o Facebook tem 25 milhões usuários brasileiros cadastrados e o Orkut, do Google, 43 milhões.

SIGA AQUELE PERFIL: O novo botão da rede do Curtir

Menu. Passe o mouse no nome de um amigo em seu mural

Mais do mesmo | O Facebook lançou um novo botão: “Assinar”, que nada mais é do que seguir as atualizações públicas de uma pessoa sem precisar tê-la como amigo.

Mas nem tanto assim | Mas o “Assinar” do Facebook vai além: ele dá ao usuário a possibilidade de customizar o conteúdo de sua timeline.

A decisão é sua | Para permitir que outros usuários sigam suas atualizações públicas, é preciso habilitar o recurso na página de ajuda do Facebook. Mesmo quem não habilitar as assinaturas em seu perfil poderá assinar o feed dos usuários que o fizeram.

Amigos assinantes | Por padrão, você é assinante de todos seus amigos – mesmo dos que não habilitaram o recurso, pois já recebe todos o conteúdo publicado por eles.

Tipo e quantidade | Tanto para desconhecidos como para amigos, é possível optar por ver todas as atualizações ou apenas as principais e determinar se quer ou não receber atualizações de status, posts de games e marcações em fotos.

Adeus sem bloquear | No caso de amigos, também dá para deixar de assinar o perfil e não receber mais nenhuma atualização da pessoa sem precisar bloqueá-la.

