Facebookfone! - Link - Estadão

O mistério sobre o anúncio que a rede social Facebook fará nesta quarta-feira sobre celulares aumentou nesta terça-feira, 2, diante do silêncio total da empresa sobre a natureza do evento, as especulações sobre o tema, que vão desde o lançamento de um “telefone Facebook” até um aplicativo para o iPad.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O que se sabe até o momento é que a imprensa foi convidada para comparecer quarta-feira na sede da empresa, em Palo Alto (estado da Califórnia), para “um evento de celulares” que começará às 15h30 (horário de Brasília).

O convite enviado à imprensa

O convite inclui um gráfico que sugere um telefone, o que foi aproveitado por sites e blogs para reacender o boato, que apareceu originalmente em setembro no site “TechCrunch.com”.

A empresa californiana, que conta com 500 milhões de usuários no mundo todo, chegou a negar que estivesse criando seu próprio hardware telefônico. Porém, reconheceu que estava preparando uma estratégia a respeito de celulares para consolidar a integração da rede social nos aparelhos de alguns fabricantes.

Enquanto o boato de um “telefone Facebook” ressurgiu, outros sites sugeriram hoje que o anúncio se concentrará em uma aplicação para o popular iPad, da Apple.

/ (EFE)