Faculdade inclui game no currículo - Link - Estadão

A universidade de Wabash, no estado de Indiana, Estados Unidos, decidiu incluir um seminário chamado “Enduring Questions” (ou “Questões Perenes”) em seu currículo obrigatório. O objetivo da aula é explorar “questões fundamentais da humanidade através de obras clássicas e contemporâneas”.

Entre as obras selecionadas para o seminário, a curiosidade ficou por conta do jogo Portal, um RPG com viés filosófico onde o protagonista precisa escapar de um labirinto através da construção de portais. Também foram escolhidos textos de Aristóteles, a peça Hamlet, de Shakespeare, e o poema The Epic of Gilgamesh, informou o Mashable.

Segundo o professor Michael Abbott, um dos desenvolvedores do curso, a inspiração veio de um trabalho acadêmico que comparava o jogo “Portal” a um artigo de sociologia de 1959. O seminário ainda está em testes devido a dificuldade em conseguir equipamento para que todos os alunos possam jogar ao mesmo tempo.