Fakes a serviço do exército - Link - Estadão

Os militares norte-americanos estão planejando utilizar um sofisticado software para criar falsas identidades em redes sociais e influenciar as conversas online, especialmente no mundo mulçumano.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, em sua sigla em inglês) comprou um software que permite a uma pessoa controlar até 10 identidades sen que possam “ser descobertas por sofisticados adversários”, de acordo com as exigência do contrato solicitado pela Força Aérea norte-americana, disponível na internet.

O pedido do contrato, com data do dia 22 de junho de 2010, indica que o software permitirá controlar a “10 personagens por usuário, junto com antecedentes, história, detalhes de apoio e ‘ciberpresenças’ técnica, cultural e geograficamente consistentes”.

“Aplicações individuais serão capazes de fazer uso de vários personagens ‘online’ a partir do mesmo computador e sem medo de ser descobertos por sofisticados adversários”, acrescenta o pedido do contrato.

O programa permite que os falsos indivíduos “sejam capazes de aparentar que tenham origem em praticamente qualquer parte de mundo”.

A existência do software foi revelada pelo jornal britânico The Guardian. Um porta-voz do Centcom disse ao jornal que o programa permitirá “responder a violentos extremistas e à propaganda inimiga fora dos Estados Unidos”.

O Centcom afirmou ao jornal Washington Times que não utilizará o software nos Estados Unidos ou em redes sociais como o Facebook ou Twitter, que são de empresas norte-americanas.

Os Estados Unidos não são o único país que parece estar utilizando softwares em redes sociais e fóruns na internet para difundir sua mensagem.

O Guardian já revelou que grupos israelenses usam há alguns anos um programa chamado Megaphone, que automatiza os votos em enquetes online para influenciar o resultado à favor dos posicionamentos de Israel.

Giyus, o grupo que criou o Megaphone afirma em sua página na internet que “os conflitos atuais são vencidos por meio da opinião pública. Agora é o momento de estar ativo e expressar ao mundo a voz do lado israelense”.

